Невероятная победа "Барселоны" в видеообзоре матча Кубка Короля с "Реалом"

Теги реал мадридбарселона

Невероятная победа "Барселоны" в видеообзоре матча Кубка Короля с "Реалом"

Предлагаем Вашему вниманию обзор ответного матча 1/2 финала Кубка Испании, в котором "Реал" на своем поле проиграл "Барселоне" со счетом 0:3.

РЕАЛ - БАРСЕЛОНА: ОТЧЕТ О МАТЧЕ

Видео: "Реал" - "Барселона" - 0:3

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2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 25 50
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 25 48
4 Хетафе Хетафе 25 39
5 Севилья Севилья 25 37
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7 Бетис Бетис 25 36
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9 Валенсия Валенсия 25 33
10 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 25 33
11 Эйбар Эйбар 25 31
12 Леганес Леганес 25 30
13 Леванте Леванте 25 30
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