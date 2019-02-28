Невероятная победа "Барселоны" в видеообзоре матча Кубка Короля с "Реалом"

Предлагаем Вашему вниманию обзор ответного матча 1/2 финала Кубка Испании, в котором "Реал" на своем поле проиграл "Барселоне" со счетом 0:3.

РЕАЛ - БАРСЕЛОНА: ОТЧЕТ О МАТЧЕ

Видео: "Реал" - "Барселона" - 0:3

Не пропустите: Суарес вошел в тройку лучших бомбардиров "Барселоны" в матчах с "Реалом".