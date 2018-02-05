Невероятная развязка на "Луи ІІ": "Монако" вырывает волевую победу у "Лиона"
Центральный матч 24-го тура французской Лиги 1 проходил на стадионе "Луи ІІ" в княжестве Монако, где монегаски принимали "Лион". По ходу текущего сезона соперники уже дважды встречались между собой и оба раза "ткачи" брали верх с одинаковым счетом 3:2. Особую же изюминку этому противостоянию добавлял тот факт, что в турнирной таблице соперников разделяло одно очко. Гости располагались чуть выше.
Встреча началась в спокойном темпе, и ничего не предвещало ее бурного продолжения. Тем не менее, с 12-й минуты события стали развиваться невероятным образом. Все, что только бывает в футболе, публика на "Луи ІІ" увидела еще до перерыва.
Все началось с удара Мариано Диаса, который нападающий "Лиона" нанес метров с 25-ти. Сфера по пути задела ногу Туре и, крутясь с большой скоростью, полетела в ближний угол. Как ни пытался Даниэль Субашич достать снаряд, мяч все же юркнул в сетку. При этом голкипер "Монако" ударился о штангу и, получив серьезное повреждение, продолжить игру не смог.
Пропущенный гол и потеря основного вратаря немного выбили монегасков из колеи. Гости чувствовали себя хозяевами на поле, уверенно контролируя мяч. А когда "ткачи" удвоили результат, казалось, что в этом матче все уже предрешено. На 27-й минуте атаку "Лиона" по центру разогнал Траоре, далее он отпасовал направо на Депая, а тот прострелил в штрафную и все тот же Траоре в касание отправил снаряд в цель – 0:2.
К чести действующего чемпиона Франции команда Леонарду Жардима не опустила руки и попыталась изменить ход матча. Это удалось хозяевам поля благодаря голу Кейта на 31-й минуте. Получив мяч недалеко от штрафной, правее центра, Бальде решил выстрелить по воротам. Снаряд полетел точно в дальний угол и, несмотря на то, Антонии Лопеш достал пальцами мяч, тот ударившись о штангу, все же влетел в сетку – 1:2.
И тут же игроки "Монако" устремились сравнивать счет, преуспев в этом спустя пять минут. После розыгрыша штрафного Менди придержал в собственной штрафной Глика и арбитр матча, видимо после подсказки ассистента, указал на "точку". Пенальти вызвался пробивать Фалькао, однако прямой удар колумбийца Лопеш потянул. Лишь на добивании Радамель левой все же отправил мяч в ближний угол – 2:2.
По сути, с этого момента командам предстояло все начать сначала. Но еще до перерыва хозяев поля ждала еще одна неприятность. Излишне эмоциональный Бальде Кейта в течение четырех минут схлопотал две желтые карточки (первую за несогласие с арбитром, а вторую за грубую игру) и вынужден был покинуть поле. "Лион" получил численное преимущество на всю вторую половину встречи.
Однако создалось впечатление, что "ткачи" оказались не готовы к такому положению дел. По факту им нужно было оказывать давление на ворота соперника сразу после перерыва. Но подопечные Бруно Женезио и не думали бежать добивать соперника, будто знали, что рано или поздно победный мяч все равно влетит в ворота монегасков.
Но он влетал, так как гости ничего не создавали. А вот близ своей штрафной ошибались исправно, так что Фалькао и Йоветич даже имели шансы вывести свою команду вперед.
Опомнились игроки "Лиона" лишь в последние 15 минут встречи. Ряд опасных выпадов гостям все же удалось провести, но ни одного удара по воротам Си так и не случилось. Все сводилось к мини-пожарам в штрафной "Монако", которые к счастью для хозяев поля, удавалось потушить.
Развязка же в матче наступила на 88-й минуте. После ошибки Марсело в обороне "Лиона", мяч оказался у Йоветича, а тот скинул снаряд под удар Рони Лопешу, который сразу же стреляет по рамке соперника, и попадает точно в правый нижний угол ворот "ткачей". Его соотечественник Антони Лопеш был бессилен спасти свою команду – 3:2.
Удержать победный счет монегаскам не составило труда. Похоже, у игроков "Лиона" не осталось сил на концовку. Таким образом "Монако" берет реванш за поражение в первом круге и обходит "ткачей" в турнирной таблице.
"Монако" – "Лион" – 3:2
Голы: Мариано, 12 – 0:1. Траоре, 27 – 0:2. Кейта, 31 – 1:1. Фалькао, 36 – 2:2. М.Лопеш, 88 – 3:2.
Нереализованный пенальти: Фалькао, 36 – вратарь.
"Монако": Субашич (Си, 15), Туре, Раджи, Глик, Жемерсон, Фабиньо, Моутинью, М.Лопеш, Тилеманс, Кейта, Фалькао (Йоветич, 55).
"Лион": А.Лопеш, Тете, Марсело, Морель, Менди, Н’Домбеле, Фекир, Ауа, Депай (Маолида, 86), Траоре (Корне, 75), Мариано.
Удаление: Кейта, 44.
Александр Никитин | http://soccernews.ru
Не пропустите! "Монако" – "Лион" – 3:2 (обзор)
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|24
|62
|2
|Марсель
|24
|51
|3
|Монако
|24
|50
|4
|Лион
|24
|48
|5
|Нант
|24
|37
|6
|Монпелье
|24
|34
|7
|Ницца
|24
|34
|8
|Бордо
|24
|32
|9
|Генгам
|24
|32
|10
|Ренн
|24
|31
|11
|ФК Кан
|24
|30
|12
|Сент-Этьен
|24
|29
|13
|Дижон
|23
|28
|14
|Страсбур
|24
|27
|15
|Тулуза
|24
|26
|16
|Анжер
|24
|25
|17
|Амьен
|24
|25
|18
|Лилль
|24
|25
|19
|Труа
|23
|24
|20
|Метц
|24
|18