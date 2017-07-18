Невероятная развязка в Химках: "Динамо" вырывает ничью в матче со "Спартаком"
Московское "Динамо" вернулось в РФПЛ и в первом туре сразу принимало чемпиона страны "Спартак", который совсем недавно к золотым медалям добавил и Суперкубок. Массимо Каррера на отчетный матч выставил максимально атакующий состав. Промес, Мельгареха, Луис Адриано и Зе Луиш вышли на поле с первых минут. Несмотря на это, начало встречи осталось за "Динамо". Уже на третьей минуте обрезка на своей половине поля Фернандо едва не привела к голу в ворота Реброва. Зотов перехватил мяч, сразу отправил его вперёд на Ионова, который из выгодной позиции не попал в створ. Постепенно "Спартак" пришел в себя и на десятой минуте ответил своим моментом. Луис Адриано пробил мимо ворот после заброса Глущакова, а через несколько минут бразилец едва не отправил мяч в правый угол, откликнувшись на навес Мельгарехо с левого фланга. Также свой момент имел и Зе Луиш, опередивший вылетавшего из ворот Шунина , однако в итоге мяч после удара нападающего опустился на сетку.
"Спартак" завладел инициативой и оборона "Динамо" дрогнула. Квинси Промес неизменно забивал сине-белым в последних двух матчах. Не изменил своей традиции голландец и сегодня. Промес точно пробил головой после очередного удачного навеса от Мельгарехо. Не прошло и пяти минут, как динамовцы ошиблись на чужой поля, Катрич обрезался, а Промес вывел Адриано на ворота. Луис вывел один на один и в ближнем бою переиграл Шунина. Забив два гола "Спартак" успокоился, "Динамо" же также не смогло перестроиться, что позволило гостям уйти на перерыв, уверенно ведя в счёте.
Во втором тайме команда Калитвинцева заиграла агрессивнее, сразу же неплохо пробил вышедший на замену Соу, а на 53 минуте Панченко четко пробил из-за штрафной, заставив капитулировать Реброва. "Динамо" почувствовало уверенность в своих силах, стало чаще атаковать и создало несколько моментов. Самый реальный упустил Бечирай, когда с нескольких метров пробил головой прямо в Реброва. Калитвинцев бросил в бой Вандерсона, но бразилец кроме удара в Бокетти ничем не запомнился. "Спартак" в концовке сушил игру, стараясь сохранить минимальное преимущество. Гости всей командой сидели на своей половине поля, и этим едва не воспользовался Ионов, которого вывел на ударную позицию Терехов, но Алексей не попал в дальний угол. На последних минутах "Спартак" окончательно забился в свою штрафную и поплатился за это, когда Ташаев со второй попытки замкнул фланговый прострел Вандерсона. Отличное возвращение "Динамо" в РФПЛ. "Спартак" же уже в первом туре теряет важные очки.
"Динамо" – "Спартак" - 2:2
Голы: Промес, 29 – 0:1; Луис Адриано, 32 – 0:2; Панченко, 53 – 1:2; Ташаев, 90 – 2:2
"Динамо": Шунин, Козлов, Шунич, Хольмен, Терехов, Сапета (Соу, 46), Катрич (Ташаев, 65), Ионов, Панченко, Зотов, Бечирай (Вандерсон, 73).
"Спартак": Ребров, Ещенко, Боккетти, Кутепов, Комбаров, Фернандо, Глушаков, Мельгарехо, Промес, Зе Луиш (Тимофеев, 89), Адриано (Попов, 65).
Вячеслав Горбачев
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