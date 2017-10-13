Невероятная развязка в Лионе: Фекир на последних минутах добывает победу над "Монако"
После перерыва на матчи сборных французская Лига 1 вернулась уже в пятницу, причем с самой громкой вывеской 9 тура: "Лион" принимал "Монако". Первые не очень удачно начали чемпионат, и пока располагаются лишь на 8-й строчке турнирной таблицы, что никак неприемлемо для команды с третьим по стоимости составом в чемпионате. Монегаски еще недавно шли вровень с ПСЖ, однако и они отпустили вперед своих главных конкурентов в борьбе за чемпионство, расположившись на втором месте. Не попал в заявку на матч лидер "Монако" – Радамель Фалькао, которому дали отдохнуть после изнуряющих международных матчей.
На сумасшедших скоростях начали матч обе команды, особенно были активны хозяева, которые и создали первый опасный момент: после подачи с углового Тузар пробивал головой – задев штангу, мяч покинул пределы поля. Через несколько минут Субашич завозился с мячом в своей вратарской, прессинговал его Диас, и после неудачного выноса от ноги испанца сфера уже второй раз в матче угодила в штангу ворот Монако. А по истечении десяти минут матча "Лион" заслуженно вышел вперед: Фекир слева в штрафной накрутил защитника, ушел к лицевой и прострелил на дальнюю штангу, где Диас без особого сопротивления открыл счет – 1:0.
Продолжили хозяева атаковать, однако через семь минут неожиданно пропустили: увлеклись лионцы атакой, пропустив атаку монегасков, в результате которой Бальде Кейта отличным пасом из центральной зоны вывел Лопеша один на один с голкипером гостей, последний занял не самую верную позицию и пропустил в ближний угол – 1:1. Но ближе к середине тайма "Лион" снова вышел вперед: Менди получил мяч перед штрафной, приблизился к ее левому краю и покатил в район одиннадцатиметровой на Фекира, а капитан был точен 2:1.
После пропущенного гола монегаски перехватили инициативу и за 10 минут до перерыва все же сравняли счет: в результате затяжной атаки гостей Рони Лопеш из района одиннадцатиметровой откатил назад Траоре, который с линии штрафной отправил мяч в девятку – 2:2. Концовку тайма команды поспокойнее, узнав сильные стороны друг друга, и особо не раскрываясь.
Вторая половина началась в умеренном темпе, и уже монегаски по большей части владели инициативой. И вскоре после неудачной игры голкипера хозяев Кейта пробивал по чужим воротам с нескольких метров – Лопеш выручил, а после добивания соперников Диакаби спас свою команду от гола. Через пять минут Конголо пошел в прорыв по левому флангу, после чего выдал отдал назад на Адама Траоре, который с отличной позиции не попал в створ. В ответной атаке "Лиона" Депай вошел в штрафную и отпасовал в центр на Диаса, но удар последнего ногами отбил Субашич.
За 20 минут до конца матча хозяева получили право на перспективный штрафной метрах в 25-ти от ворот, к мячу подошел Диас, который нанес коварнейший удар с отскоком от газона – снова штанга спасла монегасков. Концовка матча выдалась не самой интересной, тренеры провели несколько замен и постоянные паузы существенно влияли на темп игры.
Хозяева больше хотели победы – они пытались забить третий гол, в то время как "Монако" по большей части просто тянул время. Все близилось к логическому завершению, вот только "Лион" на 94-й минуте заработал опасный штрафной, к мячу подошел Фекир, который ударом в нижний угол переиграл Субашича – 3:2. Все-таки вырвали лионцы победу на последних секундах этого матча.
"Лион" – "Монако" 3:2
Голы: Диас, 11 – 1:0, Лопеш, 18 – 1:1, Фекир, 23 – 2:1, Траоре, 34 – 2:2, Фекир, 95 - 3:2.
"Лион": Антони Лопеш, Тете, Янга-Мбива, Диакаби, Менди (Марсал, 84), Тузар, Ндомбеле (Маолида, 80), Траоре (Депай, 60), Ауар, Фекир, Диас.
"Монако": Субашич, Туре, Жемерсон, Конголо, Глик, Моутинью, Лемар (Бошилья, 89), Лопеш, Траоре (Тилеманс, 79), Кейта (Каррильо, 92), Мейте.
Евгений Пешко | http://soccernews.ru
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