Невероятная развязка в Москве: "Спартак" упускает победу над "Марибором"

Программа предпоследнего пятого тура группового этапа Лиги чемпионов открывалась двумя интригующими противостояниями, в одном из которых действующий чемпион России "Спартак" на своем поле принимал лучший футбольный коллектив Словении "Марибор". Команды представляют квартет "Е", в котором ясно только одно – словенский клуб потерял все шансы на выход в плей-офф, у остальных трех участников за два тура до конца шансы еще оставались. Москвичи к этому времени набрали пять пунктов и расположились на третьей строчке, в то время, как "фиолетовые" вынуждены довольствоваться всего одним набранным пунктом, добытым как раз в первой встрече со "спартаковцами".

Для еврокубковой весны подопечным Массимо Карреры было достаточно ничьей и, наверняка, подобная расстановка сил удовлетворила бы москвичей еще до начала розыгрыша, но после ничьи с "Ливерпулем" и разгромной победы над "Севильей" "красно-белые" вполне резонно желают зацепиться за возможность выхода в 1/8 финала Лиги чемпионов. И если математически любой исход в сегодняшней схватке все еще не лишал шанса, то по факту нужна была только победа, ибо в заключительном туре россияне отправятся сражаться на, мягко говоря, не очень гостеприимный "Энфилд".

Тренерский штаб хозяев немного удивил тем, что оставил на скамейке запасных лидеров команды Сальваторе Боккетти и Дениса Глушакова. Дарко Миланич не изменял себе, максимально насытив линию обороны и центральную зону полузащиты. С первых же минут поединка "Спартак" завладел территориальным преимуществом, неистовая поддержка трибун гнала "красно-белых" вперед, но словенцы были готовы к такому развитию событий и очень грамотно оборонялись. Москвичи имели немалое количество полумоментов, но, как не странно, даже при присутствии на поле таких техничных исполнителей, как Квинси Промес или Луис Адриано российской команде не хватало именно креатива в атаке.

В концовке первой половины встречи игра и вовсе выровнялась, а статистика по ударам в створ ворот была в пользу гостей. Второй тайм начался с того, что по-настоящему первый голевой момент матча возник у ворот Селихова, когда Шулер в касание замыкал подачу со стандарта от Вршича, но попал в штангу. Дабы изменить ситуацию Каррера очень скоро бросил в бой Глушакова и Мельгарехо. С течением времени "Спартак" неустанно атаковал, а "Марибор" просто перестал переходить центральную линию поля. Лишь на 82-й минуте хозяева добились своего: после суматохи в штрафной площали мяч отскочил к Зе Луишу и тот без проблем протолкнул сферу мимо Хандановича.

Москвичи очень рано уверовали в победу и стали играть на удержание, что и вылезло боком на второй компенсированной минуте, когда вышедший на замену Мешанович сравнял счет.

Таким образом, "Спартак" в очень важном матче упускает победу над "Марибором", тем не менее бронирует себе путевку в еврокубковую весну, которую, скорее всего, начнет в Лиге Европы.

"Спартак" – "Марибор" – 1:1

Голы: Зе Луиш, 82 – 1:0, Мешанович, 90+2 – 1:1

"Спартак": Селихов, Петкович (Зобнин, 73), Таски, Кутепов, Комбаров, Фернандо, Пашалич (Глушаков, 53), Попов (Мельгарехо, 64), Промес, Зе Луиш, Л. Адриано

"Марибор": Ханданович, Милец, Шулер, Биллонг, Вилер, Врховец (Вршич, 46), Пихлер, Кабха, Байде (Хотич, 68), Бохар (Мешанович, 83), Таварес

Богдан Архипенко

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