Невероятная развязка в Санкт-Петербурге: "Тосно" вырывает ничью у "Спартака"
Воскресный день в российской Премьер-лиге был ознаменован матчем с участием чемпиона страны. В рамках 10-го тура московский "Спартак" гостил на санкт-петербургском стадионе "Петровский", где свои домашние матчи проводит дебютант чемпионата – "Тосно". В сильнейшем дивизионе России команды встречались впервые, а вот в Кубке их пути однажды пересекались. В 2014 году в рамках 1/8 финала турнира "горожане" оказались сильнее "красно-белых".
Трудно сказать, вспоминали ли в рядах "Спартака" матч трехлетней давности, но и без того у москвичей была масса причин играть в этой встрече исключительно на победу. Положение чемпиона в турнирной таблице не иначе как плачевное не назовешь. Что и говорить, если у идущего на 8-м месте "Спартака" к 10-му туру наблюдалась отрицательная разница мячей.
На игру с дебютантом Массимо Каррера серьезно видоизменил привычный состав своей команды. Правда, не от лучшей жизни. Москвичей захлестнула череда травм. Однако то, что Промес остался в запасе с первых минут матча, стало неожиданностью.
Хозяева поля первыми создали голевой момент. На 2-й минуте Заболотный вывел Мирзова на свидание с Ребровым к левому углу его вратарской, после чего пробил оттуда Резиуан, но аккурат в ноги голкиперу "красно-белых". Гости ответили в конце первой десятиминутки. Сначала Педро Роша, получив мяч в штрафной, накрутил двух защитников и с разворота пробил – сфера угодила в перекладину. Однако через мгновение Пашалич добивал фактически в пустые ворота, но Юрченко успел сместиться в угол и забрать мяч в руки.
Взбодрив друг друга опасными выпадами, команды снова принялись играть в позиционный футбол, практически не угрожая воротам. Исключением можно назвать мощный удар Полетановича из-за пределов штрафной, после которого Ребров не без труда отбил сферу.
Монотонная игра продолжалась вплоть до 28-й минуты, когда случился, пожалуй, ключевой эпизод в матче. Защитник "Тосно" Шахов неудачно отпасовал мяч назад вратарю, Педро Роша был готов завладеть сферой с последующим выходом один на один, поэтому Виталию ничего не оставалось, как дернуть за футболку бразильца. Главный арбитр, посовещавшись с ассистентом, отправил Шахова отдыхать до конца матча.
Численное преимущество "Спартак" реализовал довольно быстро. Разыграли москвичи стандарт, Тигиев прострелил во вратарскую, Фернандо поборолся за мяч и скинул его под удар Джикии. Георгий пробил с 15-ти метров точно в левый от себя угол – 0:1.
Несмотря на отсутствие одного игрока, второй тайм "Тосно" начал активнее. Правда, уже в его дебюте хозяева поля могли пропустить. Но им повезло, что Луис Адриано, пробивая на точность с линии штрафной, не попал в девятку. А на 51-й минуте счет мог стать равным. Разыграли подопечные Дмитрия Парфенова угловой и Заболотный, ударом в падении через себя, потряс перекладину!
Почуяв опасность, гости постарались перевести игру на чужую половину поля. Более того, в середине второго тайма "Спартаку" удалось удвоить преимущество. Усилиями Фернандо и Роши доставили москвичи мяч к штрафной, после чего Педро отдал пас на Пашалича, а тот, выйдя на ударную позицию, выстрелил метров с 18-ти. Юрченко начал падать раньше времени, поэтому летящий верхом мяч достать не смог – 0:2.
Казалось бы, на этом в этом матче можно ставить точку. Чемпион ведет в два мяча, имея при этом в составе на одного игрока больше. Что еще нужно для победы? Но к чести дебютанта, игроки "Тосно" решили доиграть поединок до конца. На 71-й минуте "горожане" были близки к тому, чтобы отыграть один мяч. После розыгрыша углового Заболотный и Буйволов били в упор, но попадали в защитников москвичей.
На 84-й минуте Парфенов сделал последнюю замену, которая перевернула события в матче с ног на голову. На поле вышел Марков, а через две минуты отыграл один мяч. Комбаров и Петкович заигрались у собственной штрафной, в результате чего мяч попал в Заболотного, и отлетел на ход Маркову. В касание Евгений переправил мяч мимо Реброва – 1:2.
Играть оставалось еще несколько минут и "Тосно" пошел на настоящий штурм спартаковских ворот. На 90-й минуте он увенчался успехом. Все тот же Марков выиграл в центре чужой штрафной "воздух", скинув тем самым сферу головой находящемуся на грани офсайда Заболотному. Ну а тот следом убрал на замахе от себя оппонента, и пробил метров с 7-ми с разворота под левую от себя стойку – 2:2.
Что интересно, но и после этого счет мог поменяться еще раз. "Спартаку" удалось организовать опаснейшую атаку, в ходе которой Промес пробивал головой с угла вратарской. Мяч в каких-то миллиметрах пролетел от стойки ворот Юрченко.
Команда Дмитрия Парфенова сделала невероятное! Отыгралась с 0:2 в меньшинстве! Однако "Тосно" по-прежнему не выигрывает дома, ровно как и "Спартак" в гостях.
"Тосно" – "Спартак" – 2:2
Голы: Джикия, 35 – 0:1. Пашалич, 63 – 0:2. Марков, 86 – 1:2. Заболотный, 90 – 2:2.
"Тосно": Юрченко, Чернов, Шахов, Дугалич, Дудиев, Мирзов (Труич, 61), Казаев, Полетанович (Марков, 84), Н.Роша, Палиенко (Буйволов, 33), Заболотный.
"Спартак": Ребров, Кутепов, Петкович, Тигиев (Комбаров, 58), Джикия, Таски (Промес, 36), Фернандо, Пашалич, Самедов, П.Роша (Попов, 76), Адриано.
Удаление: Шахов, 29.
Александр Никитин | http://soccernews.ru
Не пропустите! "Тосно" – "Спартак" – 2:2 (обзор)
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