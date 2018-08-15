Невероятно красивый гол из кубка Мексики

Сегодня ночью в матче Кубка Мексики между "Леоном" и "Сакатекас Минерос" форвард второго Гильермо Мартинес отметился шедевральным голом.

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