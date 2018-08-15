Невероятно красивый гол из кубка Мексики
Сегодня ночью в матче Кубка Мексики между "Леоном" и "Сакатекас Минерос" форвард второго Гильермо Мартинес отметился шедевральным голом.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
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|Ливерпуль
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|1
|3
|4
|Кристал Пэлас
|1
|3
|5
|Уотфорд
|1
|3
|6
|Манчестер Юнайтед
|1
|3
|7
|Тоттенхэм
|1
|3
|8
|Эвертон
|1
|1
|9
|Вулверхэмптон
|1
|1
|10
|Бернли
|1
|1
|11
|Саутгемптон
|1
|1
|12
|Арсенал Лондон
|0
|0
|13
|Манчестер Сити
|0
|0
|14
|Лестер Сити
|1
|0
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|1
|0
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|1
|0
|17
|Кардифф Сити
|1
|0
|18
|Фулхэм
|1
|0
|19
|Хаддерсфилд Таун
|1
|0
|20
|Вест Хэм Юнайтед
|1
|0