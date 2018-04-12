Невероятные приключения итальянцев и другие итоги 1/4 финала Лиги Чемпионов

Редакция SoccerNews подводит итоги 1/4 финала Лиги Чемпионов.

Фантастический камбэк "Ромы"

Один из самых фантастических камбэков в истории розыгрыша Лиги Чемпионов был написан абсолютным андердогом на четвертьфинальной стадии против одного из главных фаворитов турнира. Еще до жеребьевки невозможно было поверить в то, что "Рома", которая на ободах в 1/8 финала прошла "Шахтер" и радовалась проходу дальше словно уже выиграла евротрофей, пройдет "Барселону", к тому же ТАКИМ удивительным образом. На "Камп Ноу" каталонцы разгромили "джаллоросси" со счетом 4:1. Тогда все отмечали, что римляне так-то не заслужили столь крупного поражения, потому что отрезками выглядели здорово, в то время как "Барса" больше воспользовалась чудовищными ошибками гостей. И тем не менее, даже самые страстные и преданные болельщики "Ромы" осознавали, что выходу их любимцев в полуфинал может помочь только настоящее футбольное чудо, которое до этого происходило всего дважды. Действительно, история Кубка Чемпионов знает только два примера, когда команда проходила дальше после поражения в первом матче с разницей в три мяча и больше. Речь идет о знаменитой дуэли "Депортиво" и "Милана" на стадии четвертьфинала в сезоне 2003/2004, а также о свеженьком прошлогоднем камбэке Месси и компании в бою с с французским ПСЖ.

Также читайте! Поражение "Барселоны" в Риме - это позор, но все по делу: разбираем причины каталонского фиаско

Воодушевлены свистопляской трибун "Стадио Олимпико", заряженные римляне уже на шестой минуте подарили надежду: Де Росси с центра поля закинул в штрафную на Джеко, который продавил двух защитников и открыл счет в матче. "Рома" играла гораздо лучше и не раз имела возможность уйти на перерыв с большим преимуществом. Во второй 45-ти минутке хозяева продолжили гнуть свою линию и очень скоро были вознаграждены: на этот раз Де Росси реализовал пенальти, который заработал для него Джеко. В это время на стадионе творилось какое-то сумасшествие, Рим погрузился в транс, понимая, что всего один мяч отделяет их от выхода в полуфинал. Гол пришел, откуда не ждали: Костас Манолас, ставший одним из антигероев поединка в Каталонии, за десять минут до конца основного времени превратился в героя, на ближней штанге замкнув подачу с углового – 3:0. Занавес! Дальше - только эмоции! "Рома" впервые с 1984 года пробилась в 1/2 финала самого престижного европейского турнира.

Голливуд нервно курит в сторонке

То, что произошло на "Сантьяго Бернабеу" в ответном матче 1/4 финала Лиги Чемпионов выходит за рамки даже самых закрученных голливудских сценариев. Перед ответным поединком с "Реалом", "Ювентус" находился в еще более безнадежном положении, чем "Рома". Туринский гранд неделю назад в родных стенах умудрился действующему обладателю Кубка проиграть со счетом 3:0 и, казалось, вынес себе приговор. Видимо, воодушевившись римским поединком, "старая синьора" зарядила себя и сделала то, что ей было так необходимо в этом положении – забила быстрый гол. Уже на второй минуте Марио Манджукич откликнулся на фланговую подачу Сами Хедиры. "Ювентус" действовал очень грамотно, все время балансируя между позиционными атаками и массированной обороной. Массимилиано Аллегри нащупал уязвимое место у мадридцев: необстрелянный и юный Вальехо и низкий Карвахаль ничего не могли поделать с мощным и большим Манджукичем, который выигрывал весь воздух. Так, уже на 37-й минуте хорват оформил дубль, снова вколотив мяч в сетку ударом головой. С началом второй половины встречи туринцы уже никуда не спешили, поджидая своего момента, а уже на 61-й минуте Кейлор Навас сделал гостям настоящий подарок, в безобидной ситуации выпустив мяч из рук прямо на ногу Матюиди, который и восстановил паритет. После этого "зебры" окончательно успокоились, в то время как "сливочные" только наращивали преимущество, в надежде вырвать путевку в полуфинал еще в основное время. И когда, казалось, уже все согласились на экстра-тайм, буквально за несколько секунд до финального свистка арбитр Майкл Оливер стал писать свою историю и поставил пенальти в ворота "Юве" за фол Бенатиа на Васкесе, а также удалил за эмоциональную реакция Буффона.

Фол, действительно, скорее был, чем не был, но если бы он не свистнул, то никто бы об этом моменте и не вспомнил. То есть это не то нарушение правил, которое стоит фиксировать в таком матче и при таких обстоятельствах. За удаление Джиджи и говорить нечего – судья просто в ответ психанул. Роналду продемонстрировал хладнокровие, расстреляв вышедшего на замену Щесны и таким образом вывел "Реал" в полуфинал Лиги Чемпионов. Но вот осадочек-то остался. Похоже, Буффон сыграл свой последний матч в Лиге Чемпионов – в турнире, который он так и не смог выиграть, закончив эпично и даже немного трагично.

Клопп вновь преподал урок Гвардиоле

Вот если в матчах с участием "Ромы" и "Ювентуса" никакого камбэка не просматривалось, а он случился, то в "Манчестер Сити" верили даже после 3:0 на "Энфилде". Говорили, главное забить быстрый гол и тогда "Ливерпуль" посыпется и уже после можно будет брать мерсисайдцев голыми руками. "Манчестер Сити" удалось сделать то, чего они так хотели. Не прошло и двух минут, как Габриэль Жезус открыл счет в матче, но важно сказать, что перед тем Стерлинг сфолил на ван Дейке, поэтому при желании арбитр мог не засчитывать взятие ворот. Но главный скандал разразился в концовке первого тайма, когда рефери отменил гол Сане, зафиксировав у немца офсайд. Действительно, Лерой находился в положении вне игры, но при этом мяч к нему попал от ноги Джеймса Милнера, поэтому гол стоило бы засчитать. В перерыве Пеп Гвардиола вышел из себя и пошел выяснять отношения с судьей, за что был удален на трибуны.

Как оказалось, этот эпизод вкупе с удалением главного тренера сломил "горожан", и подопечные Клоппа не могли этим не воспользоваться. Сначала Мохамед Салах сравнял счет, а в концовке поединка ошибкой защиты манкунианцев воспользовался Фирмино, который принес "Ливерпулю" третью победу в сезоне над лучшей командой Премьер-Лиги. Как не крути, 5:1 по сумме двух встреч – красноречивая победа Клоппа над Гвардиолой, "Ливерпуля" над "Манчестер Сити", великой истории над мешком денег. Ну и как не верить в футбольную романтику после такого?!

Ложка дегтя или типичная "Бавария" Хайнкеса

Прошедший четвертьфинальный этап, безусловно, уже вошел в историю Лиги Чемпионов, как один из самых ярких и незабываемых. Но на фоне трех безумных по развитию противостояний, нашлось место и ложке дегтя. "Бавария" после победы 2:1 в Севилье в своем хайнкесовском стиле просто засушила домашний матч и таким образом уже в 19-й раз вышла в полуфинал Лиги Чемпионов. Мюнхенцы контролировали игру практически все 90 минут, но самый опасный момент создали именно андалузцы. На исходе часа Хоакин Корреа после подачи Хесуса Наваса ударом головой расстрелял перекладину ворот Ульрайха. В концовке поединке Корреа отличился тем, что досрочно покинул поле, но к тому времени у "Севильи" окончательно опустились руки.

Богдан Архипенко

Также читайте! Итоги и символическая сборная 33-го тура АПЛ | http://soccernews.ru