Невероятный автогол после удара с 40 метров

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Невероятный автогол после удара с 40 метров

В матче 12-го тура чемпионата Голландии "Гронинген" на своем поле обыграл "Витесс" со счетом 4:2.

Во второй половине встреча особо отличился защитник гостей Фанкати Дабо, забивший гол в свои ворота ударом с 40 метров.

Видео: Классный гол в свои ворота.

Стоит отметить, что 22-летний Дабо принадлежит "Челси", а за "Витесс" выступает на правах аренды.

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