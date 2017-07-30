Невероятный гол вратаря в чемпионате Беларуси

Теги витебск

Невероятный гол вратаря в чемпионате Беларуси

В матче 16-го тура чемпионата Беларуси вратарь "Крумкачы" Евгений Костюкевич невероятным образом поразил ворота "Витебска".

Страж ворот забил гол ударом из своей штрафной площадки. Смотрите, как это было:

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