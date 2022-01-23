Невероятный камбэк: "Атлетико" в компенсированное время вырвал победу над "Валенсией" Черышева
Фото: твиттер "Атлетико"
В рамках 22-го тура испанской Ла Лиги "Атлетико" добыл потрясающую победу над "Валенсией".
"Летучие мыши" после первого тайма вели со счетом 0:2. На 64-й минуте "Атлетико" смог отквитать один гол, а в компенсированное время даже вырвать победу.
На данный момент "Атлетико" занимает в чемпионате четвертое место, "Валенсия" - девятое.
Отметим, что россиянин Денис Черышев остался на скамейке запасных.
"Атлетико" - "Валенсия" 3:2
Голы: Муса, 25 - 0:1, Дуро, 44 - 0:2, Матеус Кунья, 64 - 1:2, Корреа, 90 - 2:2, Эрмосо, 90 - 3:2
"Атлетико": Облак, Врсалько (Эррера, 61), Хименес, Эрмосо, Лоди (Корреа, 46), Карраско (Серрано, 90), Лемар (Матеус Кунья, 57), Коке, де Пауль, Суарес, Жоау Феликс (Фелипе, 57).
"Валенсия": Доменек, Тьерри Коррейя (Москера, 72), Фулькье, Альдерете (Куандреди, 54), Диакаби, Тони Лато (Хесус Васкес, 72), Гильямон, Солер, Муса (Рачич, 88), Гедеш, Дуро (Макси Гомес, 72).
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|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14