Невероятный камбэк: "Атлетико" в компенсированное время вырвал победу над "Валенсией" Черышева

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Невероятный камбэк: "Атлетико" в компенсированное время вырвал победу над "Валенсией" ЧерышеваФото: твиттер "Атлетико"

В рамках 22-го тура испанской Ла Лиги "Атлетико" добыл потрясающую победу над "Валенсией".

"Летучие мыши" после первого тайма вели со счетом 0:2. На 64-й минуте "Атлетико" смог отквитать один гол, а в компенсированное время даже вырвать победу.

На данный момент "Атлетико" занимает в чемпионате четвертое место, "Валенсия" - девятое.

Отметим, что россиянин Денис Черышев остался на скамейке запасных.

"Атлетико" - "Валенсия" 3:2

Голы: Муса, 25 - 0:1, Дуро, 44 - 0:2, Матеус Кунья, 64 - 1:2, Корреа, 90 - 2:2, Эрмосо, 90 - 3:2

"Атлетико": Облак, Врсалько (Эррера, 61), Хименес, Эрмосо, Лоди (Корреа, 46), Карраско (Серрано, 90), Лемар (Матеус Кунья, 57), Коке, де Пауль, Суарес, Жоау Феликс (Фелипе, 57).

"Валенсия": Доменек, Тьерри Коррейя (Москера, 72), Фулькье, Альдерете (Куандреди, 54), Диакаби, Тони Лато (Хесус Васкес, 72), Гильямон, Солер, Муса (Рачич, 88), Гедеш, Дуро (Макси Гомес, 72).  

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