Невероятный камбек "Барселоны" вывел ее в полуфинал Кубка Испании

Закончился еще один четвертьфинальный поединок в Кубке Испании. "Барселона" победила "Гранаду" благодаря невероятному камбеку. Уступая к 88 минуте 0:2, команда Кумана смогла сравнять счет за 4 минуты и перевести игру в овертайм. Первые 15 минут дополнительного времени также не смогли выявить победителя (1:1). Но уже в концовке встречи каталонцы все таки дожали соперника. Итог встречи 5:3 в пользу гостей. Стоит отметить 2 гола и результативную передачу флангового защитника "Барселоны" Жорди Альбы. Антуан Гразманн также отметился дублем.

"Гранада" - "Барселона" 3:5 (1:0, 1:2, 1:1, 0:2) после дополнительного времени.

Голы: Кенеди, 33 - 1:0, Сольдадо, 47 - 2:0, Гризманн, 88 - 2:1, Альба, 90+2 - 2:2, Гризманн, 100 - 2:3, Вико, 103 (пенальти) - 3:3, де Йонг, 108 - 3:4, Альба, 113 - 3:5

"Гранада": Эскандель, Дуарте, Диас (Фулькье, 46), Нева, Херман Санчес, Монторо, Соро (Вико, 58), Пуэртас (Вальехо, 80), Этеки (Перес, 105), Кенеди (Мачис, 46), Сольдадо (Суарес, 66)..