Невероятный камбэк Сербии, который вывел Украину в плей-офф Евро-2022 по футзалу

Фото: сайт УЕФА

В заключительном туре групповой стадии Евро-2022 по футзалу Сербия вырвала победу над Нидерландами, а Украина уступила Португалии.

Португалия уверенно вышла с первого места в группе, набрав максимальное количество очков. Украина благодаря камбэку Сербии также пробилась в 1/4 финала турнира.

Украина - Португалия 0:1

Гол: Зики, 37 - 0:1



Нидерланды - Сербия 2:3

Голы: Мартинус, 3 - 1:0, Ракич (аг), 23 - 2:0, Райчевич, 27 - 2:1, Рамич, 32 - 2:2, Стойшевски, 33 - 2:3

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