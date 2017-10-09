Невероятный промах голландского футболиста с 10 метров

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Невероятный промах голландского футболиста с 10 метров

В матче третьего голландского дивизиона "Харкемасе Бойз" дома уступили "Капелю" со счетом 2:3.

В этом поединке футболист хозяев Ауке Схевинк не сумел забить в пустые ворота с 10 метров.

Видео: Промах года.

 

Схевинк убежал к воротам соперника, обыграл вратаря, но затем пробил выше ворот.

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