Невероятный промах голландского футболиста с 10 метров
В матче третьего голландского дивизиона "Харкемасе Бойз" дома уступили "Капелю" со счетом 2:3.
В этом поединке футболист хозяев Ауке Схевинк не сумел забить в пустые ворота с 10 метров.
Видео: Промах года.
⁉️ | Een ongelofelijke blunder in de Derde Divisie bij Harkemase Boys... Zou deze speler een beetje slapen vannacht? pic.twitter.com/wnJeHoM9fK— FOX Sports (@FOXSportsnl) 8 октября 2017 г.
Схевинк убежал к воротам соперника, обыграл вратаря, но затем пробил выше ворот.
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