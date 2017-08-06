Невероятный промах хавбека киевского "Динамо" Гармаша

В матче 4-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" на выезде сыграло вничью с "Ворсклой" (0:0).

В середине первого тайма полузащитник киевлян Денис Гармаш умудрился не забить в пустые ворота метров с семи.

Видео: Промах Гармаша.

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