Невероятный промах Месси в матче Кубка Америки (видео)
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси не сумел отличиться в матче третьего тура группового этапа Кубка Америки против команды Катара (2:0).
Самый реальный шанс у форварда был на 72-й минуте, но он из убойной позиции пробил выше ворот.
#CopaAmerica— Deportes Canal 4 (@DC4_TCS) 23 июня 2019 г.
¡¡¡LO QUE ACABA DE FALLAR MESSI!!!#Qatar 0-1 #Argentina
72’⏰
EN VIVO
Canal 4y TCS GO pic.twitter.com/FDQDLpllqv
Победу Аргентине в этой встрече принесли голы Лаутаро Мартинеса и Серхио Агуэро. Благодаря победе аргентинцы вышли в плей-офф Кубка Америки, который проходит в Бразилии.
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