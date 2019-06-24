Невероятный промах Месси в матче Кубка Америки (видео)

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси не сумел отличиться в матче третьего тура группового этапа Кубка Америки против команды Катара (2:0).

Самый реальный шанс у форварда был на 72-й минуте, но он из убойной позиции пробил выше ворот.

Победу Аргентине в этой встрече принесли голы Лаутаро Мартинеса и Серхио Агуэро. Благодаря победе аргентинцы вышли в плей-офф Кубка Америки, который проходит в Бразилии.

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