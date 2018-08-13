Невероятный промах Сандро Вагнера с трех метров по пустым воротам

Под занавес вчерашнего матча за Суперкубок Германии против "Айнтрахта" из Франкфурта-на-Майне форвард мюнхенской "Баварии" Сандро Вагнер отметился эпичным промахом по пустым воротам.

Напомним, "Бавария" разгромила "Айнтрахт" со счетом 5:0. | soccernews.ru