Невероятный промах Сандро Вагнера с трех метров по пустым воротам

Теги бавария мюнхенайнтрахт франкфуртсандро вагнер

Невероятный промах Сандро Вагнера с трех метров по пустым воротамПод занавес вчерашнего матча за Суперкубок Германии против "Айнтрахта" из Франкфурта-на-Майне форвард мюнхенской "Баварии" Сандро Вагнер отметился эпичным промахом по пустым воротам.

Напомним, "Бавария" разгромила "Айнтрахт" со счетом 5:0. | soccernews.ru

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