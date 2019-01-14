Невероятный промах в чемпионате Португалии. Как он вообще мог здесь не забить?

1 Теги дешпортиво чавескд тондела

Невероятный промах в чемпионате Португалии. Как он вообще мог здесь не забить?

В рамках 17-го тура чемпионата Португалии "Дешпортиву Шавес" обыграл "Тонделу" со счетом 2:1.

В ходе матча полузащитник гостей Кристиан Аранго очень забавно испортил стопроцентный момент. Игрок не смог забить мяч с двух метров.

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Комментарии

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olegsmitov

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