Невеш может перейти в "Вулверхэмптон" за 17 миллионов евро

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Невеш может перейти в "Вулверхэмптон" за 17 миллионов евро

"Вулверхэмптон" ведет переговоры о покупке полузащитника "Порту" Рубена Невеша, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, английский клуб практически согласовал трансфер футболиста за 17 миллионов евро. Стоит отметить, что ранее хавбеком интересовались "Арсенал", "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль". В следующем сезоне "Вулверхэмптон" занял 15 место в Чемпионшипе.

20-летний Невеш выступает за "Порту" с 2014 года, провел за клуб 92 матча и забил 4 гола. Ориентировочная стоимость игрока составляет 10 миллионов евро.

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