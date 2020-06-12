Невеста Роналду испытывала стыд при тренировках с футболистом на карантине

Теги криштиану роналдуювентусджорджина родригес

Невеста Роналду испытывала стыд при тренировках с футболистом на карантине

Джорджина Родригес, невеста форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду, высказалась о совместных тренировках с футболистом на карантине.

Напомним, что на пике пандемии коронавируса Роналду с семьей самоизолировались на Мадейре.

"Представьте себе, каково заниматься рядом с Криштиану. Обычно я занималась дома одна, когда он тренируется в расположении клуба. Сначала было немного стыдно заниматься вместе с ним, однако это прошло и стало мне нравится.

Криштиану - мой главный источник мотивации и вдохновения. Он занимается утром и днем. Разумеется, он тренируется больше меня, ведь он профессионал", - приводит слова Джорджины The Sun.

Читайте также: Роналду нарушил карантин и тайно посетил Португалию с возлюбленной. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Зенит" и ЦСКА одержали крупные победы в товарищеских матчах

"Зенит" и ЦСКА одержали крупные победы в товарищеских матчах

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 25 54
4 Аталанта Аталанта 25 48
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 26 36
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 25 35
9 Парма Парма 25 35
10 Болонья Болонья 26 34
11 Сассуоло Сассуоло 25 32
12 Кальяри Кальяри 25 32
13 Фиорентина Фиорентина 26 30
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 25 27
16 Сампдория Сампдория 25 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 26 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 26 16
Полная таблица

топ-5 тегов