Невеста Роналду испытывала стыд при тренировках с футболистом на карантине
Джорджина Родригес, невеста форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду, высказалась о совместных тренировках с футболистом на карантине.
Напомним, что на пике пандемии коронавируса Роналду с семьей самоизолировались на Мадейре.
"Представьте себе, каково заниматься рядом с Криштиану. Обычно я занималась дома одна, когда он тренируется в расположении клуба. Сначала было немного стыдно заниматься вместе с ним, однако это прошло и стало мне нравится.
Криштиану - мой главный источник мотивации и вдохновения. Он занимается утром и днем. Разумеется, он тренируется больше меня, ведь он профессионал", - приводит слова Джорджины The Sun.
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