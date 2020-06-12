Невеста Роналду испытывала стыд при тренировках с футболистом на карантине

Джорджина Родригес, невеста форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду, высказалась о совместных тренировках с футболистом на карантине.

Напомним, что на пике пандемии коронавируса Роналду с семьей самоизолировались на Мадейре.

"Представьте себе, каково заниматься рядом с Криштиану. Обычно я занималась дома одна, когда он тренируется в расположении клуба. Сначала было немного стыдно заниматься вместе с ним, однако это прошло и стало мне нравится.

Криштиану - мой главный источник мотивации и вдохновения. Он занимается утром и днем. Разумеется, он тренируется больше меня, ведь он профессионал", - приводит слова Джорджины The Sun.

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