Невеста Роналду планирует запустить собственный бренд одежды
Джорджина Родригес, невеста нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, создала свою марку одежды.
Избранница португальца показала в Инстаграм несколько фотографий в спортивном костюме, подписав их: "Скоро, OM by G".
Девушка работала продавцом в магазине Gucci в Мадриде, где и познакомилась с Роналду. Потому индустрия моды не будет для нее чем-то совсем новым.
Стоит напомнить, что у Криштиану тоже есть собственный бренд мужской одежды - CR7.
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