Невеста Роналду планирует запустить собственный бренд одежды

Теги криштиану роналдуджорджина родригес

Невеста Роналду планирует запустить собственный бренд одеждыДжорджина Родригес, невеста нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, создала свою марку одежды.

Избранница португальца показала в Инстаграм несколько фотографий в спортивном костюме, подписав их: "Скоро, OM by G". 

Девушка работала продавцом в магазине Gucci в Мадриде, где и познакомилась с Роналду. Потому индустрия моды не будет для нее чем-то совсем новым.

Стоит напомнить, что у Криштиану тоже есть собственный бренд мужской одежды - CR7.

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