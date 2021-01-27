Невеста Роналду планирует запустить собственный бренд одежды

Джорджина Родригес, невеста нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, создала свою марку одежды.

Избранница португальца показала в Инстаграм несколько фотографий в спортивном костюме, подписав их: "Скоро, OM by G".

Девушка работала продавцом в магазине Gucci в Мадриде, где и познакомилась с Роналду. Потому индустрия моды не будет для нее чем-то совсем новым.