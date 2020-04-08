Невеста Роналду поделилась впечатлениями от совместной тренировки с футболистом

Возлюбленная форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду Джорджина Родригес в инстаграме выложила видео совместной тренировки с футболистом.

Ранее сам португалец поделился этим же видео. На ролике пара вместе совершает короткий забег в гору. Отметим, что игрок сделал это гораздо быстрее.

"Бежать в гору тяжело, но рядом с таким красавчиком это все равно что оказаться на небе", - написала девушка.

Напомним, из-за пандемии коронавируса почти все футбольные соревнования отменены. Игроки занимаются дома по индивидуальным программам.

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