Невеста Роналду показала, как тренируется в обтягивающих лосинах

Джорджина Родригес, невеста нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, выложила в сторис своего инстаграма серию видеороликов, на которых она приседает с выпрыгиваниями.

Девушка традиционно тренировалась в сексуальном наряде - топе и обтягивающих лосинах. Зацените!

Роналду и Джорджина состоят в отношениях с 2016 года. В ноябре 2017 года модель родила от футболиста дочь Алану-Мартину. Также у португальца есть ещё трое детей, рождённых суррогатными матерями: Криштиану-младший, Ева и Матео.

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