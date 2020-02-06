Невеста Роналду показала, какой подарок форвард получил на 35-летие

Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду получил шикарный подарок на день рождения.

Невеста футболиста Джорджина Родригес опубликовала в своём инстаграме видео, на котором португальцу дарят новый Mercedes Gelandewagen.

Напомним, что звёздному нападающему в среду исполнилось 35 лет.

В текущем сезоне Роналду сыграл за "Ювентус" 27 матчей, забил 22 гола и сделал 3 ассиста.

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