Невеста Роналду показала, какой подарок форвард получил на 35-летие
Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду получил шикарный подарок на день рождения.
Невеста футболиста Джорджина Родригес опубликовала в своём инстаграме видео, на котором португальцу дарят новый Mercedes Gelandewagen.
Напомним, что звёздному нападающему в среду исполнилось 35 лет.
В текущем сезоне Роналду сыграл за "Ювентус" 27 матчей, забил 22 гола и сделал 3 ассиста.
Не пропустите: Перес поздравил Роналду с 35-летием. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|22
|54
|2
|Интер Милан
|22
|51
|3
|Лацио
|22
|50
|4
|Аталанта
|22
|39
|5
|Рома
|22
|39
|6
|Кальяри
|22
|32
|7
|Парма
|22
|32
|8
|Милан
|22
|32
|9
|Хеллас Верона
|22
|31
|10
|Наполи
|22
|30
|11
|Болонья
|22
|30
|12
|Торино
|22
|27
|13
|Сассуоло
|22
|26
|14
|Фиорентина
|22
|25
|15
|Удинезе
|22
|24
|16
|Сампдория
|22
|20
|17
|Лечче
|22
|19
|18
|Дженоа
|22
|16
|19
|Брешия
|22
|15
|20
|СПАЛ
|22
|15