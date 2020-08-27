Невеста Роналду показала милое фото с дочкой

Девушка нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду Джорджиана Родригес опубликовала милое фото с дочкой Аланой Мартиной.

На снимке девушка сидит в кресле в частном самолете и держит девочку на руках, прижимая ее к себе.

"Мамина принцесса", - написала Родригес.

Напомним, девочка родилась 12 ноября 2017 года. Это первый ребенок Роналду не от суррогатной матери.

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