Невеста Роналду показала милое фото с дочкой

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Невеста Роналду показала милое фото с дочкой

Девушка нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду Джорджиана Родригес опубликовала милое фото с дочкой Аланой Мартиной.

На снимке девушка сидит в кресле в частном самолете и держит девочку на руках, прижимая ее к себе.

"Мамина принцесса", - написала Родригес.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Princesa de mamá @prettylittlething

Публикация от Georgina Rodríguez (@georginagio)

Напомним, девочка родилась 12 ноября 2017 года. Это первый ребенок Роналду не от суррогатной матери.

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