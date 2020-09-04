Невеста Роналду попозировала на красной дорожке с Педро Альмадоваром

Девушка нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду Джорджина Родригес в инстаграме выложила снимок и видео с красной дорожки на 77-м Венецианском кинофестивале.

Мероприятие открылось 2 сентября на острове Лидо.

"Опыт работы в кино: Венеция и Альмодовар", - написала Джорджина.

На фестивале Родригес встретилась с известным испанский режиссером Педро Альмадоваром. Испанские СМИ написали, что девушка может сняться в одной из картин режиссера.

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