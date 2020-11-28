Невеста Роналду прорекламировала черную пятницу в магазине для йоги

Теги ювентускриштиану роналдуджорджина родригес

Невеста Роналду прорекламировала черную пятницу в магазине для йоги

Джорджина Родригес, возлюбленная форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду, опубликовала рекламу в своем инстаграме.

Джорджина прорекламировала скидки в магазине одежды и аксессуаров для йоги Alo Yoga.

"Никогда не было распродаж, и теперь на все товары скидка 20%", - написала девушка в инстаграме.

Джорджина и Роналду состоят в отношениях с 2017 года. В ноябре 2017 года у них родилась дочка Алана-Мартина.

Читайте также: Девушка Роналду устроила костюмированную вечеринку с детьми футболиста. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Ростов" разгромил "Динамо", "Ахмат" сыграл вничью с "Локомотивом"

"Ростов" разгромил "Динамо", "Ахмат" сыграл вничью с "Локомотивом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов