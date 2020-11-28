Невеста Роналду прорекламировала черную пятницу в магазине для йоги

Джорджина Родригес, возлюбленная форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду, опубликовала рекламу в своем инстаграме.

Джорджина прорекламировала скидки в магазине одежды и аксессуаров для йоги Alo Yoga.

"Никогда не было распродаж, и теперь на все товары скидка 20%", - написала девушка в инстаграме.

Джорджина и Роналду состоят в отношениях с 2017 года. В ноябре 2017 года у них родилась дочка Алана-Мартина.

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