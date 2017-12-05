Невеста Роналду сфотографировалась с его новорожденной дочерью

Теги реал мадридкриштиану роналду

Невеста Роналду сфотографировалась с его новорожденной дочерью

Невеста нападающего мадридского "Реала" Криштиану Роналду Джорджина Родригес попала на обложку испанского журнала Hola вместе с дочерью футболиста.

Фото: Родригес и Алана Мартина.

Напомним, что Родригес некоторое время назад родила дочь от форварда.

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