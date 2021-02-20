Невеста Роналду вспомнила о своём безденежном прошлом

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Невеста Роналду вспомнила о своём безденежном прошлом

Джорджина Родригес, девушка нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, рассказала, что в прошлом жила небогато.

"Сейчас я могу помогать другим, и мне это очень нравится. Я знаю, что такое начинать с самых низов, и считать деньги, чтобы хватило до конца месяца. Я ведь не всегда работала в сфере моды и красоты, но я всегда была счастлива", - цитирует модель Record.

Роналду и Родригес состоят в отношениях с 2016 года. До этого она работала в одном из бутиков Мадрида.

В испанской столице девушка работала официанткой и продавщицей, параллельно занимаясь танцами и пробуя себя в модельном бизнесе.

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