Невеста Роналду выложила новое фото в купальнике

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Невеста Роналду выложила новое фото в купальнике

Джорджина Родригес, невеста нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, опубликовала в инстаграме собственное фото в купальнике.

"Эти глаза я положила на любовь всей моей жизни", - написала девушка в описании к снимку.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estos son los ojitos que le pongo al amor de mi vida ...‍♀️❤️...#amote

Публикация от Georgina Rodríguez (@georginagio)

В текущем сезоне 35-летний Роналду сыграл 37 матчей за "Ювентус", забил 28 голов и сделал 6 ассистов.

Пара состоит в отношениях с 2016 года. В ноябре 2017 года модель родила от футболиста дочь Алану-Мартину. Также у португальца есть ещё трое детей, рождённые суррогатными матерями: Криштиану-младший, Ева и Матео.

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