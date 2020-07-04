Невеста Роналду выложила новое фото в купальнике
Джорджина Родригес, невеста нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, опубликовала в инстаграме собственное фото в купальнике.
"Эти глаза я положила на любовь всей моей жизни", - написала девушка в описании к снимку.
В текущем сезоне 35-летний Роналду сыграл 37 матчей за "Ювентус", забил 28 голов и сделал 6 ассистов.
Пара состоит в отношениях с 2016 года. В ноябре 2017 года модель родила от футболиста дочь Алану-Мартину. Также у португальца есть ещё трое детей, рождённые суррогатными матерями: Криштиану-младший, Ева и Матео.
Не пропустите: Хамес назвал самого беспощадного футболиста в мире. | http://soccernews.ru
главное
-
"Барселона" определилась с приоритетной трансферной целью для усиления обороны
-
Два европейских клуба поспорят за полузащитника "Краснодара"
-
"Локомотив" включился в борьбу за голландского форварда
-
Месси действительно покинет "Барселону"? Слухи об этом могут быть простой кампанией против правления Бартомеу
-
РПЛ назвала лучшего игрока турнира в июне
Лента новостей
-
Сетьен высказался о положении Гризманна в "Барселоне"
-
Невеста Роналду выложила новое фото в купальнике
-
Обамеянг озвучил "Арсеналу" условия для продления контракта
-
В "Роторе" отрицают слухи о планах отказаться выступать в РПЛ
-
Сетьен отреагировал на слухи о возможном уходе Месси из "Барселоны"
-
Орлов: "Новиков и Мусаев - никакие тренеры"
-
"Зенит" имеет право обратного выкупа Лесового из тульского "Арсенала"
-
"Барселона" определилась с приоритетной трансферной целью для усиления обороны
-
Антон Миранчук оценил игру Смолова в составе "Сельты"
-
"Ювентус" собирается переманить Джеко
-
Два европейских клуба поспорят за полузащитника "Краснодара"
-
"Локомотив" включился в борьбу за голландского форварда
-
"Тоттенхэм" отказал "Ювентусу" в обмене Ндомбеле на Рэмзи
-
2
Месси действительно покинет "Барселону"? Слухи об этом могут быть простой кампанией против правления Бартомеу
-
"Лацио" хочет купить защитника "Тоттенхэма"
-
Гол 17-летнего хавбека "Ростова" в ворота "Сочи" стал лучшим в РПЛ по итогам июня
-
1
Марадона испытывает проблемы с употреблением алкоголя
-
РПЛ назвала лучшего игрока турнира в июне
-
Семак признан лучшим тренером РПЛ в июне
-
"Манчестер Юнайтед" потерял двух своих лидеров из-за столкновения на тренировке
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17