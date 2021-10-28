Невеста Роналду забеременела

Фото: инстаграм Джорджины/Автор неизвестен

В семье португальского нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду и его невесты Джорджины Родригес ожидается пополнение.

Как сообщает издание Hola, Родригес беременна от Криштиану. Сообщается, что Джорджина уже находится на 12-й неделе беременности.

У Криштиану Роналду уже есть 4 детей: Криштиану-младший, который родился в 2010 году от суррогатной матери, Ева и Матео, родившиеся в 2017 году также от суррогатной матери, и Алана Мартина, которую в 2017-м родила Джорджина.

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