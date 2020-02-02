Невеста Зинченко недовольна удалением игрока "Сити" в матче с "Тоттенхэмом"

Невеста полузащитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко Влада Седан выразила недовольство тем, что в матче 25-го тура АПЛ с "Тоттенхэмом" (0:2) ее жениха удалили с поля.

Напомним, футболист был удален на 60-й минуте, получив вторую желтую карточку. Это первое удаление Зинченко в карьере.

"Для АПЛ это смех. У меня все", - написала Влада в инстаграм-сторис.

"Тоттенхэм" с 37 очками занимает 5 место в турнирной таблице чемпионата Англии. У "Сити" в активе 53 балла и 2 позиция. Отставание от лидирующего "Ливерпуля" - 22 балла.

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