Невеста Зинченко похвасталась фигурой на курорте

Влада Седан, невеста украинского полузащитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко, поделилась яркой фотографией в своем Instagram.

Девушка опубликовала снимок из Дубая, надев купальник, шляпку и солнцезащитные очки.

Зинченко и Седан находятся в отношениях с 2019 года. Впервые об этом стало известно в июне, когда после матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года Украина - Сербия (5:0) футболист поцеловал журналистку во время интервью. Вскоре после этого хавбек официально заявил, что встречается с Седан.

В нынешнем сезоне 23-летний Зинченко провел за "Манчестер Сити" 16 матчей во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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