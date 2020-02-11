Невеста Зинченко похвасталась фигурой на курорте

1 Теги александр зинченкоманчестер сити

Невеста Зинченко похвасталась фигурой на курорте

Влада Седан, невеста украинского полузащитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко, поделилась яркой фотографией в своем Instagram.

Девушка опубликовала снимок из Дубая, надев купальник, шляпку и солнцезащитные очки.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Vlada (@v.lada_sedan)

Зинченко и Седан находятся в отношениях с 2019 года. Впервые об этом стало известно в июне, когда после матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года Украина - Сербия (5:0) футболист поцеловал журналистку во время интервью. Вскоре после этого хавбек официально заявил, что встречается с Седан.

В нынешнем сезоне 23-летний Зинченко провел за "Манчестер Сити" 16 матчей во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: Зинченко рассказал о несостоявшемся переходе в "Зенит". | http://soccernews.ru
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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Кожа да кости.Слишком худая

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