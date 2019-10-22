Невеста Зинченко привела в восторг пользователей сети откровенным фото

Влада Седан, невеста украинского защитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко, опубликовала откровенную фотографию в своем Instagram.

Девушка поделилась фотографией, на которой из одежды на ней только брюки и шляпа.

Фото привело в восторг пользователей: "Понятно, чего Зина не играет", "Ваууу", "Очень красивая девочка", "Твое тело просто пушка", "Очень красивое, и милое фото".

Об отношениях Зинченко и Седан стало известно летом. После матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года Украина - Сербия (5:0) Зинченко давал интервью Седан и во время диалога поцеловал девушку. На следующий день Зинченко подтвердил, что встречается с Седан.

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