Невеста Зинченко в инстаграме опубликовала милое фото с футболистом

Невеста защитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко Влада Седан в инстаграме опубликовала фото с футболистом.

В сторис девушка показала как они вместе спят на свежем воздухе Рядом с ними находится их собаки. Сезон в Англии прерван из-за пандемии коронавируса.

Футболист находится дома на самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

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