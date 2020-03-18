Невесту Роналду обвинили в халатном отношении к здоровью Криштиану

Джорджина Родригес, невеста португальского нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, была раскритикована болельщиками из-за того, что ее заметили в торговом центре на острове Майдера.

Девушку обвинили в халатном отношении к здоровью футболиста, так как на Мадейре введен режим карантина в связи с угрозой распространения китайского коронавируса COVID-19. Сам форвард сейчас находится на своей вилле и входит в число людей повышенного риска, так как у двух игроков "Ювентуса" был диагностирован коронавирус.

На данный момент число заразившихся коронавирусом в Португалии превысило 600 человек. Во всем мире заболели более 200 тысяч человек.

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