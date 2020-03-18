Невесту Роналду обвинили в халатном отношении к здоровью Криштиану

2 Теги криштиану роналдуювентус

Невесту Роналду обвинили в халатном отношении к здоровью Криштиану

Джорджина Родригес, невеста португальского нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, была раскритикована болельщиками из-за того, что ее заметили в торговом центре на острове Майдера.

Девушку обвинили в халатном отношении к здоровью футболиста, так как на Мадейре введен режим карантина в связи с угрозой распространения китайского коронавируса COVID-19. Сам форвард сейчас находится на своей вилле и входит в число людей повышенного риска, так как у двух игроков "Ювентуса" был диагностирован коронавирус.

На данный момент число заразившихся коронавирусом в Португалии превысило 600 человек. Во всем мире заболели более 200 тысяч человек.

Не пропустите: "Ювентус" хочет продлить контракт с Роналду. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Марокканского кикбоксера Бадра Харри обвинили в халатном отношении к психологическому здоровью Хрысти Пеналду...Прохожие видели ,как он камшотит в лицо сектанта прямо на остановке автобусной...Сам Хрыстя сейяас дрочит на плакат гнома ,так как нужно выполнить дневную норму...

Ответить
Дмитрий Владимиpович
Дмитрий Владимиpович

Рунальде начхать на "свою" девушку, так что зря наехали на Джорджину.

Ответить

главное

Де Брюйне признан лучшим игроком АПЛ по версии The Telegraph

Де Брюйне признан лучшим игроком АПЛ по версии The Telegraph

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 25 54
4 Аталанта Аталанта 25 48
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 26 36
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 25 35
9 Парма Парма 25 35
10 Болонья Болонья 26 34
11 Сассуоло Сассуоло 25 32
12 Кальяри Кальяри 25 32
13 Фиорентина Фиорентина 26 30
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 25 27
16 Сампдория Сампдория 25 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 26 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 26 16
Полная таблица

топ-5 тегов