Невезение "Арсенала", очередная победа "Тоттенхэма": результаты матчей АПЛ 9-го тура

Подошли к концу все матчи 9-го тура чемпионата Англии. Стоит обратить внимание на разгромную победу "Ливерпуля" в матче с "Лестером" и очередной удачный матч "Тоттенхэма".

Результаты всех матчей:

"Ньюкасл" - "Челси" - 0:2

"Астон Вилла" - "Брайтон" - 1:2

​​​​​​​"Тоттенхэм" - "Манчестер Сити" - 2:0

​​​​​​​"Манчестер Юнайтед" - "Вест Бромвич" - 1:0

​​​​​​​"Фулхэм" - "Эвертон" - 2:3

​​​​​​​"Шеффилд Юнайтед" - "Вест Хэм" - 0:1

​​​​​​​"Лидс​​​​​​​" - "Арсенал" - 0:0

​​​​​​​"Ливерпуль" - "Лестер" - 3:0

​​​​​​​"Бернли" - "Кристал Пэлас" - 1:0

​​​​​​​"Вулверхэмптон" - "Саутгемптон" - 1:1

Турнирная таблица: "Тоттенхэм" - 20, "Ливерпуль" - 20, "Челси" - 18, "Лестер" - 16, "Саутгемптон" - 17.

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