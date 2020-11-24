Невезение "Арсенала", очередная победа "Тоттенхэма": результаты матчей АПЛ 9-го тура

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Невезение "Арсенала", очередная победа "Тоттенхэма": результаты матчей АПЛ 9-го тура

Подошли к концу все матчи 9-го тура чемпионата Англии. Стоит обратить внимание на разгромную победу "Ливерпуля" в матче с "Лестером" и очередной удачный матч "Тоттенхэма".

Результаты всех матчей:

"Ньюкасл" - "Челси" - 0:2

"Астон Вилла" - "Брайтон" - 1:2

​​​​​​​"Тоттенхэм" - "Манчестер Сити" - 2:0

​​​​​​​"Манчестер Юнайтед" - "Вест Бромвич" - 1:0

​​​​​​​"Фулхэм" - "Эвертон" - 2:3

​​​​​​​"Шеффилд Юнайтед" - "Вест Хэм" - 0:1

​​​​​​​"Лидс​​​​​​​" - "Арсенал" - 0:0

​​​​​​​"Ливерпуль" - "Лестер" - 3:0

​​​​​​​"Бернли" - "Кристал Пэлас" - 1:0

​​​​​​​"Вулверхэмптон" - "Саутгемптон" - 1:1

Турнирная таблица: "Тоттенхэм" - 20, "Ливерпуль" - 20, "Челси" - 18, "Лестер" - 16, "Саутгемптон" - 17.

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Главные новости дня: 23 ноября

Главные новости дня: 23 ноября

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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