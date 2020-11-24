Невезение "Арсенала", очередная победа "Тоттенхэма": результаты матчей АПЛ 9-го тура
Подошли к концу все матчи 9-го тура чемпионата Англии. Стоит обратить внимание на разгромную победу "Ливерпуля" в матче с "Лестером" и очередной удачный матч "Тоттенхэма".
Результаты всех матчей:
"Ньюкасл" - "Челси" - 0:2
"Астон Вилла" - "Брайтон" - 1:2
"Тоттенхэм" - "Манчестер Сити" - 2:0
"Манчестер Юнайтед" - "Вест Бромвич" - 1:0
"Фулхэм" - "Эвертон" - 2:3
"Шеффилд Юнайтед" - "Вест Хэм" - 0:1
"Лидс" - "Арсенал" - 0:0
"Ливерпуль" - "Лестер" - 3:0
"Бернли" - "Кристал Пэлас" - 1:0
"Вулверхэмптон" - "Саутгемптон" - 1:1
Турнирная таблица: "Тоттенхэм" - 20, "Ливерпуль" - 20, "Челси" - 18, "Лестер" - 16, "Саутгемптон" - 17.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18