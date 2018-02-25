Невилл: "Арсенал" – это просто позор"

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Невилл: "Арсенал" – это просто позор"

Британский футбольный эксперт Гари Невилл раскритиковал "Арсенал" за крупное поражение от "Манчестер Сити" (0:3) в финале Кубка английской Лиги.

"Арсенал" – это просто позор", – заявил Невилл.

Напомним, что "Арсенал" проиграл шестой из восьми финалов Кубка Лиги в своей истории.

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