Невилл: "Челси" Моуринью, "МЮ" Фергюсона, "Ливерпуль" разных лет - это великие команды, а "Ман Сити" пока нет"

Футбольный эксперт Гари Невилл поделился мнением о "Манчестер Сити".

"Я пока не могу назвать "Сити" великой командой, ведь они пока ничего не выиграли. Когда они выиграют чемпионат, то можно будет сказать, что это отличное достижение. Но чтобы быть одной из великих команд в истории английского футбола, нужно выиграть несколько титулов.

"Челси" Моуринью, "МЮ" Фергюсона, "Ливерпуль" разных лет - это великие команды. Однако "Сити" добивается потрясающих результатов. Я такого никогда не видел. Но давайте сохранять спокойствие и смотреть на картину в целом. Им нужно выиграть более одного чемпионства и европейский титул, чтобы стать по-настоящему великой командой" - приводит слова Невилла Goal.com.

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