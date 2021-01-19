Невилл дал комментарий по поводу своего назначения в "Интер Майами"

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Невилл дал комментарий по поводу своего назначения в "Интер Майами"Новый главный тренер "Интер Майами" Фил Невилл высказался по поводу своего назначение.

"Счастлив, что представилась возможность тренировать "Интер Майами". Клуб еще молод, но у него большие перспективы. Я готов бросить вызов себе и своим игрокам. Приложу все усилия, чтобы сформировать конкурентоспособную команду, которой мы будем гордиться. С трепетом жду возможности приступить к работе", — цитирует Невилла пресс-служба клуба.

В регулярном чемпионате MLS "Интер Майами" занял 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. 
Напомним, совладельцем клуба является бывший партнер Невилла по "МЮ" и сборной Англии Дэвид Бекхэм.

Читать по теме: Фил Невилл стал главным тренером "Интер Майами" | http://soccernews.ru
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