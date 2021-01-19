Невилл дал комментарий по поводу своего назначения в "Интер Майами"
Новый главный тренер "Интер Майами" Фил Невилл высказался по поводу своего назначение.
"Счастлив, что представилась возможность тренировать "Интер Майами". Клуб еще молод, но у него большие перспективы. Я готов бросить вызов себе и своим игрокам. Приложу все усилия, чтобы сформировать конкурентоспособную команду, которой мы будем гордиться. С трепетом жду возможности приступить к работе", — цитирует Невилла пресс-служба клуба.
В регулярном чемпионате MLS "Интер Майами" занял 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции.
Напомним, совладельцем клуба является бывший партнер Невилла по "МЮ" и сборной Англии Дэвид Бекхэм.
Читать по теме: Фил Невилл стал главным тренером "Интер Майами" | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Главные новости дня: 18 января
-
"Ливерпуль" и "МЮ" не решили кто сильнее, "Сити" догоняет соперников: все результаты 18-го тура АПЛ
-
"Лацио" в дерби громит "Рому", "Интер" не дал шансов "Ювентусу": все результаты 18-го тура Серии А
-
Невилл дал комментарий по поводу своего назначения в "Интер Майами"
-
Игроки "Локомотива» поучаствовали в Крещенских купаниях (фото)
-
"Ювентус" сделал запрос в "Дженоа" по поводу Шомуродова
-
"Арсенал" дома разгромил "Ньюкасл". Обамеянг отметился дублем
-
"Милан", благодаря дублю Ибрагимовича, победил "Кальяри"
-
Алексей Попов: "Рекомендую Миранчуку никогда не возвращаться в Россию как игроку"
-
Апелляция Украины в CAS на поражение от Швейцарии будет рассмотрена 16 февраля
-
"Спартак" на сборе в ОАЭ сыграет с "Ригой"
-
Ибрагимович забивает 23 сезона подряд
-
Симоне Индзаги подпишет с "Лацио" новый контракт
-
"Реалу" предложили приобрести Жиру
-
Гари Невилл оценил перспективы "Манчестер Юнайтед" на чемпионство
-
"Торино" уволил главного тренера
-
В 2020 году российские клубы потратили на трансферы 124,6 млн долларов
-
Мохамед Салах: "Хочу играть в "Ливерпуле" как можно дольше"
-
Бывший защитник "Ростова" и "Краснодара" Сигурдссон перешел во львовский "Рух"
-
Семин о реформе РПЛ: "Мы потеряем все"
Турнирные таблицы
|Eastern Conference
|М
|О
|1
|Нью-Йорк РБ
|34
|57
|2
|New York City
|34
|54
|3
|Торонто
|34
|53
|4
|Ди Си Юнайтед
|34
|46
|5
|Montreal Impact
|34
|45
|6
|Филадельфия Юнион
|34
|42
|7
|Нью Ингланд Революшн
|34
|42
|8
|Остин Азтекс
|34
|41
|9
|Коламбус Крю
|34
|36
|10
|Чикаго Файр
|34
|31
|Western Conference
|М
|О
|1
|Даллас
|34
|60
|2
|Колорадо Рэпидс
|34
|58
|3
|Лос-Анджелес Гэлакси
|34
|52
|4
|Сиэттл Саундерс
|34
|48
|5
|Канзас Сити Уизардс
|34
|47
|6
|Реал Солт-Лейк
|34
|46
|7
|Portland Timbers
|34
|44
|8
|Whitecaps
|34
|39
|9
|Сан-Хосе Ертквейкс
|34
|38
|10
|Хьюстон Динамо
|34
|34