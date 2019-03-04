Невилл дал "Ливерпулю" необычный совет

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Невилл дал "Ливерпулю" необычный совет

Футбольный эксперт Гари Невилл обратился с советом к "Ливерпулю".

"Я всегда утверждал, что "Ливерпулю" для победы в АПЛ нужен свободный календарь. Я советую им вылететь от "Баварии" в Лиге Чемпионов. Это выглядит сумасшествием, но это пойдет им на пользу", - приводит слова Невилла 101 Great goals.

Напомним, что в первый матч 1/8 финала между "Ливерпулем" и "Баварией" завершился нулевой ничьей.

В АПЛ после 29 туров "Ливерпуль" идет вторым, отставая от "Манчестер Сити" на одно очко.

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Комментарии

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Глупый Гарри, Ливер и без твоего совета вылетит из Лиги Чемпионов. Впрочем, и победы в АПЛ ему тоже не видать, как своих собственных ушей!

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