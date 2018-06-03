Невилл дал совет "Манчестер Юнайтед" касательно Бэйла

Футбольный эксперт Гари Невилл высказался о возможном трансфере Гарета Бэйла в "Манчестер Юнайтед".

"Мне очень нравится этот футболист. Я хотел бы посмотреть в "МЮ" на Месси, Роналду или Неймара или на всех их одновременно, но для начала они должны хотеть перейти в этот клуб.

Если Бэйл хочет перейти в "Манчестер Юнайтед", то его непременно нужно покупать, потому что это особенный футболист, который может изменить ход матча. Топ-клубы всегда ищут таких игроков" - приводит слова Невилла The Sport Review.

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