Невилл: "Давайте надеяться, что наш парень и друг Роналду сделает хет-трик в финале ЛЧ"

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл заявил, что не хочет видеть победы "Ливерпуля" в финале Лиги Чемпионов.

"На 27 мая забронирован миллион билетов из Манчестера в леса Амазонии, где не берет вай-фай. Мы сбежим отсюда, это будет адовый сезон. Давайте надеяться, что "МЮ" выиграет Кубок Англии, а наш парень и друг Роналду сделает хет-трик в финале ЛЧ. "Ливерпуль" блестяще вышел в финал ЛЧ. Я просто не хочу, чтобы они выиграли" - приводит слова Невилла Daily Mail.

Напомним, что финал Лиги Чемпионов состоится 26 мая в Киеве.

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