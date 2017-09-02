Невилл доволен трансферной кампанией "МЮ"

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл доволен работой наставника манкунианцев Жозе Моуринью на трансферном рынке.

"Думаю, Моуринью будет удовлетворен. Он был очень прям и честен с самого начала, он хотел четырёх новых игроков. Жозе, как правило, проводит выдающуюся работу на трансферном рынке, и он доказал это снова. Линделеф, Лукаку и Матич - на общем фоне это выглядит очень неплохо.

В последние несколько лет "МЮ" в основном покупал игроков, которые не соответствуют духу клуба. А вот Погба, Бейи и Лукаку подходят "МЮ" по характеру, харизме и желанию побеждать", - отметил футбольный эксперт.

Читайте: Лукаку: "Поможем Ибрагимовичу выиграть АПЛ" | http://soccernews.ru