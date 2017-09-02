Невилл доволен трансферной кампанией "МЮ"

Теги манчестер юнайтеджозе моуринью

Невилл доволен трансферной кампанией "МЮ"Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл доволен работой наставника манкунианцев Жозе Моуринью на трансферном рынке.

"Думаю, Моуринью будет удовлетворен. Он был очень прям и честен с самого начала, он хотел четырёх новых игроков. Жозе, как правило, проводит выдающуюся работу на трансферном рынке, и он доказал это снова. Линделеф, Лукаку и Матич - на общем фоне это выглядит очень неплохо.

В последние несколько лет "МЮ" в основном покупал игроков, которые не соответствуют духу клуба. А вот Погба, Бейи и Лукаку подходят "МЮ" по характеру, харизме и желанию побеждать", - отметил футбольный эксперт. 

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