Невилл: "Джонсон - бестолковый дурак"

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Невилл: "Джонсон - бестолковый дурак"
Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл раскритиковал министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона, который ранее заявил о возможном бойкоте Чемпионата Мира-2018.

"Джонсон - бестолковый дурак! Зачем вмешивать сюда футбол?!" – написал Невилл в твиттере.

Напомним, что  бывший сотрудника ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены сильнодействующим веществом в торговом центре и сейчас находятся в больнице.

Не пропустите: Сборная Англии может отказаться от участия в Чемпионате Мира-2018. | http://soccernews.ru

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