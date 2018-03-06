Невилл: "Джонсон - бестолковый дурак"



Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл раскритиковал министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона, который ранее заявил о возможном бойкоте Чемпионата Мира-2018.

"Джонсон - бестолковый дурак! Зачем вмешивать сюда футбол?!" – написал Невилл в твиттере.

Напомним, что бывший сотрудника ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены сильнодействующим веществом в торговом центре и сейчас находятся в больнице.

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