Невилл: "Главным преследователем "Манчестер Сити" является "Манчестер Юнайтед"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл оценил шансы команд на чемпионство в Премьер-лиге.

"На данный момент за золото борются клубы из Манчестера. Не думаю, что "Ливерпуль", "Арсенал", "Челси" или "Тоттенхэм" смогут составить конкуренцию "Манчестер Сити". Уверен, что их единственным и самым опасным преследователем является "Манчестер Юнайтед". Впрочем манкунианцам сначала нужно сократить отставание от лидера, которое сейчас очень велико.

"Манчестер Сити" в данный момент демонстрирует топовый уровень футбола. Но через пару недель в манчестерском дерби что-то может поменяться. Если победит "Юнайтед", то уверенность "Сити" в своих силах может пошатнуться", - приводит слова Невилла Sky Sports.

Напомним, что после 13 туров "Манчестер Сити" лидирует в Премьер-лиге и опережает идущий вторым "Манчестер Юнайтед" на восемь очков.

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