Невилл: "Главным преследователем "Манчестер Сити" является "Манчестер Юнайтед"

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Невилл: "Главным преследователем "Манчестер Сити" является "Манчестер Юнайтед"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл оценил шансы команд на чемпионство в Премьер-лиге.

"На данный момент за золото борются клубы из Манчестера. Не думаю, что "Ливерпуль", "Арсенал", "Челси" или "Тоттенхэм" смогут составить конкуренцию "Манчестер Сити". Уверен, что их единственным и самым опасным преследователем является "Манчестер Юнайтед". Впрочем манкунианцам сначала нужно сократить отставание от лидера, которое сейчас очень велико.

"Манчестер Сити" в данный момент демонстрирует топовый уровень футбола. Но через пару недель в манчестерском дерби что-то может поменяться. Если победит "Юнайтед", то уверенность "Сити" в своих силах может пошатнуться", - приводит слова Невилла Sky Sports.

Напомним, что после 13 туров "Манчестер Сити" лидирует в Премьер-лиге и опережает идущий вторым "Манчестер Юнайтед" на восемь очков.

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Итоги и символическая сборная 13-го тура АПЛ

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 13 37
2 Манчестер Юнайтед 13 29
3 Челси 13 26
4 Арсенал Лондон 13 25
5 Тоттенхэм 13 24
6 Ливерпуль 13 23
7 Бернли 13 22
8 Уотфорд 13 21
9 Брайтон & Хоув Альбион 13 16
10 Саутгемптон 13 16
11 Хаддерсфилд Таун 13 15
12 Лестер Сити 13 14
13 Борнмут 13 14
14 Ньюкасл Юнайтед 13 14
15 Сток Сити 13 13
16 Эвертон 13 12
17 Вест Бромвич Альбион 13 11
18 Вест Хэм Юнайтед 13 10
19 Суонси Сити 13 9
20 Кристал Пэлас 13 8
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