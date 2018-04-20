Невилл: "Лучшие команды в АПЛ, против которых я играл были созданы Венгером"

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Невилл: "Лучшие команды в АПЛ, против которых я играл были созданы Венгером"
Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Гэри Невилл прокомментировал предстоящую отставку главного тренера "Арсенала" Арсена Венгера

"Арсен Венгер создал лучшие команды из тех, против кого я играл в Англии. Состав-1998 был невероятный. Лучший комплимент ему в том, что он играл в футбол, который заставил нас изменить собственную игру в противостоянии с "Арсеналом". Арсен заслуживает великолепных проводов в ближайшие недели", - написал Невилл в своем твиттере.

Напомним, что 68-летний Венгер покинет "Арсенал" по окончании сезона, хотя его контракт действовал до лета 2019 года.

Не пропустите: Официально: Венгер покинет "Арсенал" летом. | http://soccernews.ru

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