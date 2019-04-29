Невилл: "МЮ" придется тратить больше денег на игроков, чем могло бы быть"

Теги манчестер юнайтедгари невилл

Невилл: "МЮ" придется тратить больше денег на игроков, чем могло бы быть"
Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл считает, что манкунианцам придется переплачивать за игроков на трансферном рынке.

"Когда футболист меняет клуб, то он думает о трофеях и игре в Лиге Чемпионов. Поэтому есть вопрос к Сульшеру, насколько далек "МЮ" от победы в чемпионате Англии? 

"Манчестер Юнайтед" является богатым клубом, но летом ему придется тратить больше денег на игроков, чем могло бы быть. Футболисты могут перейти в "МЮ", так как это все еще большой клуб, но за них придется переплачивать. Ранее "Юнайтед" мог не переживать при уходе ведущих игроков, но сейчас это не так", - цитирует Невилла Sky Sports.

Напомним, что в данный момент "Манчестер Юнайтед" занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

Не пропустите: Гвардиола повторил историческое достижение Моуринью. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Радимов: "Опасаюсь дня оглашения приговора Кокорину и Мамаеву"

Радимов: "Опасаюсь дня оглашения приговора Кокорину и Мамаеву"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 36 92
2 Ливерпуль Ливерпуль 36 91
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 36 70
4 Челси Челси 36 68
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 36 66
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 36 65
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 36 54
8 Лестер Сити Лестер Сити 36 51
9 Эвертон Эвертон 36 50
10 Уотфорд Уотфорд 36 50
11 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 36 46
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 36 43
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 36 42
14 Борнмут Борнмут 36 42
15 Бернли Бернли 36 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 36 38
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 36 35
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 36 31
19 Фулхэм Фулхэм 36 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 36 14
Полная таблица

топ-5 тегов