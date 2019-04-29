Невилл: "МЮ" придется тратить больше денег на игроков, чем могло бы быть"
Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл считает, что манкунианцам придется переплачивать за игроков на трансферном рынке.
"Когда футболист меняет клуб, то он думает о трофеях и игре в Лиге Чемпионов. Поэтому есть вопрос к Сульшеру, насколько далек "МЮ" от победы в чемпионате Англии?
"Манчестер Юнайтед" является богатым клубом, но летом ему придется тратить больше денег на игроков, чем могло бы быть. Футболисты могут перейти в "МЮ", так как это все еще большой клуб, но за них придется переплачивать. Ранее "Юнайтед" мог не переживать при уходе ведущих игроков, но сейчас это не так", - цитирует Невилла Sky Sports.
Напомним, что в данный момент "Манчестер Юнайтед" занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|36
|92
|2
|Ливерпуль
|36
|91
|3
|Тоттенхэм
|36
|70
|4
|Челси
|36
|68
|5
|Арсенал Лондон
|36
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|36
|65
|7
|Вулверхэмптон
|36
|54
|8
|Лестер Сити
|36
|51
|9
|Эвертон
|36
|50
|10
|Уотфорд
|36
|50
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|36
|46
|12
|Кристал Пэлас
|36
|43
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|36
|42
|14
|Борнмут
|36
|42
|15
|Бернли
|36
|40
|16
|Саутгемптон
|36
|38
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|36
|35
|18
|Кардифф Сити
|36
|31
|19
|Фулхэм
|36
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|36
|14