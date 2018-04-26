Невилл назвал главного претендента на "Золотой мяч"



Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл считает, что "Золотой мяч" должен получить нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду.

"Только Роналду может выиграть «Золотой мяч", – написал Невилл в своем твиттере.

Напомним, что в нынешнем сезоне 33-летний Роналду провел 40 матчей во всех турнирах и забил 42 гола.

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