Невилл назвал главного претендента на "Золотой мяч"

Теги реал мадридкриштиану роналду

Невилл назвал главного претендента на "Золотой мяч"
Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл считает, что "Золотой мяч" должен получить нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду.

"Только Роналду может выиграть «Золотой мяч", – написал Невилл в своем твиттере.

Напомним, что в нынешнем сезоне 33-летний Роналду провел 40 матчей во всех турнирах и забил 42 гола.

Не пропустите: Роналду определил две приоритетные трансферные цели "Реала" на лето. | http://soccernews.ru

комментарии
Фанат РМ

Конечно, КРИШ!!!

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