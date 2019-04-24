Невилл назвал игроков "Манчестер Юнайтед", выступающих не на своём уровне
Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл считает, что шесть действующих футболистов команды демонстрируют слабый для себя уровень игры.
Как сообщает Daily Express, 44-летний англичанин включил в этот список Давида Де Хеа, Поля Погба, Маркуса Рэшфорда, Алексиса Санчеса, Ромелу Лукаку и Антони Мартиаля.
"Эти футболисты могут быть лучшими на своих позициях, но каждый из них в настоящий момент выступает ниже своих возможностей", - дал оценку вышеупомянутым игрокам Невилл.
Статистика у них следующая: Де Хеа - 43 матча и 57 пропущенных голов, Погба - 43 матча, 16 голов и 11 ассистов, Рэшфорд - 43 матча, 13 голов и 9 ассистов, Санчес - 24 матча, 2 гола и 4 ассиста, Лукаку - 43 матча, 15 голов и 4 ассиста, Мартиаль - 36 матчей, 12 голов и 3 ассиста.
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Главные новости дня: 23 апреля
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|35
|88
|2
|Манчестер Сити
|34
|86
|3
|Тоттенхэм
|35
|70
|4
|Челси
|35
|67
|5
|Арсенал Лондон
|34
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|34
|64
|7
|Уотфорд
|35
|50
|8
|Эвертон
|35
|49
|9
|Лестер Сити
|35
|48
|10
|Вулверхэмптон
|34
|48
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|35
|43
|12
|Кристал Пэлас
|35
|42
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|35
|41
|14
|Борнмут
|35
|41
|15
|Бернли
|35
|40
|16
|Саутгемптон
|35
|37
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|35
|34
|18
|Кардифф Сити
|35
|31
|19
|Фулхэм
|35
|23
|20
|Хаддерсфилд Таун
|35
|14